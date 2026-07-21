Lazio, il centravanti è la priorità: Gattuso spinge per Pinamonti e Piccoli

La Lazio accelera sul mercato e mette il centravanti in cima alla lista delle priorità. Con le altre trattative che rischiano di allungarsi, il club biancoceleste è tornato a valutare con decisione due profili già seguiti nelle scorse settimane: Andrea Pinamonti e Roberto Piccoli, entrambi particolarmente apprezzati da Gennaro Gattuso.

Le due piste non erano mai state realmente abbandonate e nelle ultime ore hanno ripreso quota. L'obiettivo è regalare al tecnico un nuovo riferimento offensivo il prima possibile.

La strategia della Lazio è chiara, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ma resta legata a una serie di incastri che potrebbero rallentare l'operazione.

Piccoli e Pinamonti, due piste concrete per l'attacco della Lazio

Tra i due nomi, Piccoli appare quello più semplice da raggiungere. La Fiorentina, infatti, sarebbe disponibile a lasciarlo partire in prestito senza obbligo di riscatto, una formula che faciliterebbe l'operazione.

Diversa la situazione per Pinamonti. Il Sassuolo valuta l'attaccante circa 15 milioni di euro, cifra comunque trattabile, ed è disposto ad accettare un prestito soltanto con obbligo di riscatto.

Entrambi i profili convincono Gattuso, ma la trattativa resta inevitabilmente legata alle uscite.

Romagnoli può cambiare il mercato: Dominguez resta in attesa

Il principale ostacolo riguarda infatti la necessità di liberare spazio in organico. Prima di acquistare un nuovo attaccante, la Lazio dovrà cedere uno tra Dia e Noslin, anche se al momento non risultano richieste concrete per nessuno dei due.

Intanto resta aperta anche la questione Alessio Romagnoli. L'ipotesi di un trasferimento all'Al Sadd sembra perdere forza e aumenta la possibilità che il difensore rimanga a Formello.

Se così dovesse essere, la Lazio sarebbe costretta a rinunciare all'arrivo di Dominguez dalla Dinamo Zagabria. Per questo motivo l'operazione è stata momentaneamente messa in standby, in attesa di capire come si evolveranno le prossime ore.