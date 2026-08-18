Calciomercato Lazio, il club punta Tomori per il reparto arretrato: avviati i contatti

Oltre al centravanti, Gattuso ha chiesto un rinforzo in difesa e il club sta esplorando nuove piste per il reparto arretrato. Se i nomi di Hautekiet, Chaloupek e Sutalo restano in stand-by, dopo i rifiuti di Markmann e il tentativo sfumato per Sergi Dominguez, il direttore sportivo Fabiani ha cambiato obiettivo.

​I contatti con il Milan

​Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, il club biancoceleste avrebbe avviato i primi contatti con il Milan per Fikayo Tomori, difensore attualmente in uscita dai rossoneri. Si tratta di un'operazione economicamente e logisticamente molto complicata per la dirigenza laziale.

​L'ostacolo legato a Nuno Tavares

​La riuscita della trattativa per l'inglese è resa difficile anche dalla situazione delle cessioni. L'affare potrebbe sbloccarsi soltanto inserendo una contropartita tecnica gradita al Milan, ma su Nuno Tavares, possibile pedina di scambio, c'è già il forte pressing del Porto.