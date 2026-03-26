Italia-Irlanda del Nord, le probabili formazioni di Gattuso e O'Neill

Non sono permessi errori questa sera a Bergamo, quando l’Italia alle ore 21:00 scenderà in campo per i play-off per le qualificazioni ai Mondiali di giugno. Il primo ostacolo sarà proprio nella serata di oggi contro l'Irlanda del Nord, ma saranno due le partite decisive che separano gli Azzurri dal Mondiale, competizione a cui mancano da due edizioni.

Un terzo fallimento consecutivo per la Figc e i tifosi azzurri avrebbe un peso enorme. Il commissario tecnico Gattuso, però, come confermato in conferenza stampa, sta provando a vivere questo momento con leggerezza evitare, evitando di lasciarsi schiacciare dalle pressioni.

Servirà comunque grande coraggio agli Azzurri, consapevoli anche delle difficoltà poste dagli irlandesi, squadra che concede poco e riparte con lanci lunghi: un gol in contropiede potrebbe spegnere sul nascere le ambizioni degli italiani.

Proprio su questo aspetto che Gattuso ha iniziato a lavorare: la sua squadra dovrà saper annusare il pericolo e non entrare subito in difficoltà davanti ai primi ostacoli. Serviranno sangue freddo e lucidità per portare a casa la vittoria, un primo passo verso un obiettivo atteso da 12 anni: il ritorno al Mondiale.

Per la sfida di questa sera il ct dovrebbe affidarsi ai suoi fedelissimi, confermando il 3-5-2 con Donnarumma tra i pali, Mancini, Bastoni e Calafiori nel terzetto difensivo, Politano e Dimarco sulle corsie laterali, Locatelli in cabina di regia, affiancato da Tonali e Barella a centrocampo, e infine con Retegui e Kean a guidare l'attacco.

La probabile formazione dell'Italia

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Retegui, Kean. Ct. Gennaro Gattuso

Le probabili scelte di O'Neill

IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Hazard; McNair, McConville, Brown; Hume, Lyons, McDonnell, Galbraith, Lewis; Price, Donley. Ct. Michael O'Neill