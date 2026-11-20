Sabato all'Olimpico arriva il Lecce per sfidare la Lazio, attualmente prima in classifica: alla vigilia del match, il tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco ha sottolineato nella conferenza stampa l'entusiasmo dei biancocelesti, le loro qualità tecniche ed esaltato Gattuso, evidenziando la forza e la crescita del gruppo..

Come ha ritrovato i nazionali? Quali sono i dubbi principali?

L'ultimo a essere rientrato è Gaspar, è tornato ieri sera e si è allenato con la squadra. Non ci sono stati problemi dovuti al rientro. Ho un paio di dubbi, dietro e in mezzo al campo. Davanti già so quali saranno gli interpreti di questa gara.

Il Lecce deve avere meno timore reverenziale?

Ho sempre parlato di coraggio, voglio un atteggiamento propositivo, ho visto una squadra allenarsi davvero bene in queste due settimane. Sono fiducioso di quello che il gruppo mi può dare. La Lazio ha grande entusiasmo, sta facendo molto bene, ha mantenuto giocatori di qualità e ha acquisito maggiore consapevolezza nei propri mezzi. Gattuso sta facendo veramente bene. Dobbiamo giocarcela, scendendo in campo senza timore reverenziale.

Tornerà al 4-3-3 o vedremo un modulo differente?

Tutto si lega al risultato, io mi voglio affidare alle caratteristiche dei calciatori più che ai sistemi di gioco. Se ho fatto certe scelte contro il Torino deriva dal fatto che non avevo esterni, oggi ho recuperato Monteiro. A Torino volevo dare consapevolezza e forza a una squadra che aveva preso tanti gol, stavamo soffrendo sulle palle alte e sul finale ho messo un difensore in più. Giocando a cinque dietro non abbiamo subito un tiro per 70 minuti. Volevamo prima di tutto fare una grande fase difensiva e ritrovare solidità e ci siamo riusciti. Per me abbiamo fatto una gara davvero importante.

Ha recuperato gli infortunati?

Pierotti è un'assenza importante per le sue caratteristiche. Alle mie ali ho chiesto di lavorare nello stesso modo sia quando attaccano sia quando difendono. Lo fanno le grandi squadre, figuriamoci noi. Berisha sta sicuramente meglio, ha alternato allenamenti con la squadra a giorni di recupero per evitare ricadute, ma è un giocatore che deve acquisire la forma migliore, però mi è piaciuto. Dobbiamo avere la giusta cautela. Monteiro si è allenato con la squadra, è recuperato e può anche partire dall'inizio.

Sta lavorando coi centrocampisti per dare manforte alla fase difensiva?

Abbiamo lavorato su come legare i tre di centrocampo coi quattro di difesa. Ma non dimentichiamoci anche della fase offensiva, i nostri attaccanti si devono ancora sbloccare, dobbiamo avere fiducia in loro.

Che Lecce vedremo da qui a gennaio?