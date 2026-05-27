Petrucci: "Gattuso allenerebbe volentieri Maldini. Su Floriani Mussolini verrà fatta una valutazione. Sulle uscite..."

L'intervento radiofonico di Matteo Petrucci ai microfoni di Radio Laziale. Il giornalista di Sky Sport ha commentato le ultime notizie in casa Lazio: dall'arrivo di Gennaro Gattuso, alle valutazioni individuali di alcuni giocatori, fino alle possibili uscite in estate.

Non credo che Artistico possa essere una risorsa per la Lazio, Romano Floriani Mussolini non sarà riscattato, lui ha avuto un ottimo inizio a Cremona, meno brillante nella parte finale, credo che su di lui una valutazione verrà fatta.

Gattuso allenerebbe volentieri Maldini. Ma a quelle cifre è impossibile che resti a Roma, si proverà a ottenere uno sconto importante, vediamo anche se Sarri vorrà continuare a lavorarci a Bergamo. Gli allenatori anche se non vivono a Roma conoscono bene la situazione della Lazio, i giocatori a scadenza e la situazione ambientale, Gattuso accettando dimostra di non avere paura.

Vedremo se l'offerta di 20 milioni per Dia di cui ci ha parlato Lotito sia reale, Ratkov non credo avrà offerte, vediamo se per Isaksen e Noslin arriveranno offerte, mentre Cancellieri si cercherà di piazzarlo.