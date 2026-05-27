Stadio Flaminio, la Federsupporter parteciperà alla Conferenza di Servizi Preliminare: la nota

Nella giornata di domani, 28 maggio, inizierà ufficialmente la conferenza dei servizi preliminare per analizzare il progetto di riqualificazione, ammodernamento e ampliamento dello Stadio Flaminio, presentato dalla società Lazio. In occasione della prima riunione prenderà parte anche Federsupporter da remoto che, secondo il comunicato pubblicato dall'associazione, "si riserva di fornire notizie nonché di esprimere proprie osservazioni sul progetto".

Facendo seguito alla comunicazione/diffida diretta il 25 corrente, con pec, dal nostro socio, Avv. Luciano Cucculelli, in nome e per conto di Federsupporter, il Comune di Roma, con la consueta correttezza formale e sostanziale, con pec del 26 corrente

( Prot. QA/2026/0044940) ha “concesso a Federsupporter di assistere da remoto alla riunione illustrativa del progetto che si terrà il giorno 28.05.2026 alle ore 12, in forma semplificata e in modalità asincrona”.

Nel contempo, il Comune di Roma, per quanto riguarda l’istanza di accesso “alle integrazioni documentali trasmesse dalla SS Lazio spa sul progetto di ristrutturazione dello Stadio Flaminio” precisa che la stessa “è in fase di completamento nel rispetto dei termini procedimentali (prevista per il 3.06.2026) nonostante “le memorie di opposizione da parte dei legali della contraente S.S.Lazio spa”.

Quanto sopra, ad onta del principio fondamentale del procedimento amministrativo che garantisce tale diritto.

La Conferenza, quindi, si aprirà senza ancora aver avuto conoscenza della completezza documentale agli atti.

Federsupporter, nell’esprimere il proprio legittimo compiacimento alla partecipazione alla Conferenza di Servizi Preliminare, si riserva di fornire notizie nonchè di esprimere proprie osservazioni sul progetto.

Il Presidente

Alfredo Parisi