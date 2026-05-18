Ecco le date e gli orari della 38° giornata di Serie A
Attraverso un comunicato ufficiale, la Lega Serie A ha reso note le date e gli orari della 38° ed ultima giornata di Serie A 2025/26
Con le ultime gare disputatesi ieri sera alle 20.45, la 37° giornata di Serie A è andata in archivio e ci si prepara all'ultimo valzer dell'annata 2025/26.
Lazio-Pisa: sabato alle 20.45
Attraverso un comunicato ufficiale, la Lega Serie A ha reso note le date e gli orari della 38° ed ultima giornata di Serie A 2025/26. Nell'ultima gara la Lazio ospita il Pisa già retrocesso, entrambe le squadre non giocano più per nessun obiettivo con la gara che è stata fissata per sabato 23 maggio alle 20:45.
Il comunicato
Novanta minuti per provare a centrare l'obiettivo, per scrivere la storia di questo campionato.
Dopo la festa dell'Inter, l'aritmetica Champions del Napoli, l'Atalanta in Conference e i saluti a Pisa ed Hellas Verona, la Serie A Enilive è pronta ad emettere gli ultimi verdetti.
La 38ª giornata comincia venerdì 22 maggio con Fiorentina-Atalanta alle 20.45, per poi proseguire sabato con Bologna-Inter alle 18.00 e Lazio-Pisa alle 20.45.
Domenica sera si gioca sia per la salvezza che per la Champions: aprono Parma-Sassuolo alle 15.00 e Napoli-Udinese alle 18.00, poi alle 20.45 la temperatura sale: dai risultati di Cremonese-Como e Lecce-Genoa dipenderà il nome della terza squadra retrocessa in Serie B, con i lariani decisi, però, a provare a prendersi un posto nelle prime quattro, proprio come il Milan, che ospita il Cagliari, la Roma, di scena a Verona e la Juventus, impegnata nel derby contro i granata all'Olimpico Grande Torino... Per una serata non adatta ai deboli di cuore!