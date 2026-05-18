Ecco le date e gli orari della 38° giornata di Serie A

Con le ultime gare disputatesi ieri sera alle 20.45, la 37° giornata di Serie A è andata in archivio e ci si prepara all'ultimo valzer dell'annata 2025/26.

Lazio-Pisa: sabato alle 20.45

Attraverso un comunicato ufficiale, la Lega Serie A ha reso note le date e gli orari della 38° ed ultima giornata di Serie A 2025/26. Nell'ultima gara la Lazio ospita il Pisa già retrocesso, entrambe le squadre non giocano più per nessun obiettivo con la gara che è stata fissata per sabato 23 maggio alle 20:45.

Il comunicato