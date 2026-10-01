Icardi svincolato, Lazio porta chiusa: le sue parole

Mauro Icardi è ancora svincolato e, dopo essere stato accostato alla Lazio, torna a parlare del proprio futuro. La porta biancoceleste resta chiusa e l'attaccante ha scelto i social per rispondere ai tanti tifosi che gli chiedono di tornare in campo.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Icardi ha voluto chiarire il suo punto di vista sulla situazione attuale. Essere senza squadra e senza contratto, per l'attaccante, non significa necessariamente essere rimasto senza alternative.

«Confondono la disoccupazione con il fallimento, io la chiamo vita sistemata. Confondono il fatto di essere senza contratto con l'essere senza opzioni. Io la chiamo libertà di scelta», ha scritto Icardi sui social.

Icardi ancora svincolato dopo l'ipotesi Lazio

Il nome dell'attaccante era stato accostato alla Lazio, ma la porta è rimasta chiusa. Icardi, intanto, continua a essere svincolato e dalle sue parole emerge una visione diversa rispetto al passato.

Il calcio, infatti, non rappresenta più tutto nella sua vita. Una posizione che lo stesso giocatore ha spiegato apertamente rispondendo alle numerose richieste dei tifosi che vorrebbero rivederlo presto in campo.

Icardi parla del futuro: «Vita sistemata e libertà di scelta»

«Ho lavorato per essere padrone del mio tempo, per avere il mio futuro assicurato. Se smettessi di lavorare, la mia vita continuerebbe allo stesso modo».

Parole con cui Mauro Icardi fotografa il momento che sta vivendo. Nessun contratto e, per ora, nessun ritorno in campo. Una condizione che l'attaccante non considera un fallimento, ma una libertà di scelta conquistata nel corso della propria carriera.