Torino-Lazio, formazioni ufficiali: Zaccagni titolare
Le scelte di Ignazio Abate e Gennaro Gattuso per la sfida della 13ª giornata di Serie A: fischio d'inizio alle 18:00 allo Stadio Olimpico Grande Torino.
Sono state diramate le formazioni ufficiali scelte da Ignazio Abate e Gennaro Gattuso per Torino-Lazio, gara valida per la tredicesima giornata di Serie A in programma oggi alle 18:00 allo Stadio Olimpico Grande Torino.
Le scelte di Abate
Torino (4-3-2-1) Perri; Patterson, Coco, Comuzzo, Cacciamani, Gineitis, Mandragora, Casadei, Vlasic, Adams, Simeone.
A disp.: Mascardi, Siviero, Biraghi, Comert, Ilkhan, Aboukhlal, Pellegri, Oristanio, Kulenovic, Bragança, Fitz-Jim, Fortini, Carrascosa, Zapata.
Le scelte di Gattuso
Lazio (4-3-3) Mandas; Floriani, Doekhi, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Dele-Bashiru; Isaksen, Noslin, Zaccagni.
A disp.: Motta, Renzetti, Leite, Pellegrini, Rovella, Pinamonti, Cancellieri, Przyborek, Lazzari, Cataldi, R. Bordon, Serra, Farcomeni, F. Bordon, Gudmundsson.