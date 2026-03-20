Lazio, rinascita Tavares: da esubero a titolare fisso

Dagli alti e bassi alla rinascita. Nuno Tavares si è ripreso la Lazio dopo mesi complicati e un addio a gennaio che sembrava ormai certo.

L’inizio di stagione del portoghese era stato tutt’altro che positivo: otto partite senza scendere in campo e la concreta possibilità di lasciare Formello durante il mercato invernale. Su di lui c’erano il Besiktas e alcune piste dall’Arabia Saudita, ma alla fine è rimasto.

Come riportato da Il Messaggero, la svolta è arrivata grazie alla fiducia di Sarri e, soprattutto, dal rigore trasformato contro il Bologna nei quarti di Coppa Italia. Da quel momento Tavares è diventato una presenza costante, conquistando anche la maglia da titolare nelle ultime gare.

Il cambiamento, come sottolineato dallo stesso Sarri, è stato soprattutto mentale: “Si è ritrovato”. Il terzino ha messo alle spalle le difficoltà iniziali e oggi viene preferito anche a Luca Pellegrini, nonostante quest’ultimo offrisse maggiori garanzie difensive.

Dopo aver faticato a trovare continuità nei primi mesi, Tavares è ora vicino a un altro traguardo personale: potrebbe collezionare la quarta presenza consecutiva da titolare, un evento mai accaduto da quando è arrivato a Roma.

Una vera e propria rinascita, che cambia le prospettive sul suo futuro e lo rimette al centro del progetto biancoceleste.