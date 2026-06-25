Lazio e Flaminio: parte la sfida burocratica, le associazioni formano un comitato di controllo
A vigilare sul progetto della Lazio per lo stadio Flaminio si è aggiunta una nuova commissione parallela
Il progetto della Lazio per la ristrutturazione dello stadio Flaminio entra nel vivo. La Conferenza dei servizi è partita da quasi un mese, ma il percorso non è una passeggiata: la documentazione presentata dalla Lazio ha fatto emergere alcune criticità che dovranno essere risolte. Come riportato dal Corriere della Sera, a vigilare sullo scenario si è aggiunta ora una commissione parallela, pronta a passare al setaccio ogni singola carta del club per tutelare il valore storico dell'opera di Pier Luigi Nervi.
Le parole della Fondazione Nervi, Carteinregola e Federsupporter riportare dal Corriere della Sera
A seguito dell’incontro tenutosi il 19 giugno scorso tra Fondazione Nervi, Carteinregola e Federsupporter, le parti hanno convenuto di avviare un rapporto stabile di consultazione e collaborazione sul progetto dello stadio Flaminio. Il confronto assumerà come imprescindibile punto di riferimento il Conservation Plan prodotto nell’ambito dell’iniziativa Keeping it Modern della Getty Foundation. Il piano costituisce base tecnico-scientifica per ogni valutazione su recupero, tutela e futura valorizzazione dello stadio. L’obiettivo è tutelare l’interesse pubblico e verificare il pieno rispetto delle norme sostanziali e procedimentali applicabili al progetto. Si intendono approfondire i principali aspetti critici e controversi della proposta, al fine di elaborare osservazioni puntuali da presentare nell’ambito della Conferenza di Servizi.