Lazio e Flaminio: parte la sfida burocratica, le associazioni formano un comitato di controllo

Il progetto della Lazio per la ristrutturazione dello stadio Flaminio entra nel vivo. La Conferenza dei servizi è partita da quasi un mese, ma il percorso non è una passeggiata: la documentazione presentata dalla Lazio ha fatto emergere alcune criticità che dovranno essere risolte. Come riportato dal Corriere della Sera, a vigilare sullo scenario si è aggiunta ora una commissione parallela, pronta a passare al setaccio ogni singola carta del club per tutelare il valore storico dell'opera di Pier Luigi Nervi.

Le parole della Fondazione Nervi, Carteinregola e Federsupporter riportare dal Corriere della Sera