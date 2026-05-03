Skorupski verso l'addio: il Bologna mette nel mirino Falcone, ma occhio a Provedel

Come riportato da Il Corriere dello Sport, la prossima stagione il Bologna potrebbe rivoluzionare le sue gerarchie in porta.

Falcone favorito

In caso di addio di Skorupski, su di lui occhi puntati dall'Arabia già da un paio di anni, il Bologna avrebbe individuato in Wladimiro Falcone il sostituto, non a caso il responsabile dell'area tecnica rossoblù, venerdì è andato a vederlo a Pisa.

…ma occhio a Provedel

Attenzione però a Provedel: Sartori lo ha avuto al Chievo, mentre Italiano allo Spezia. L'ostacolo maggiore però per il Bologna è l'ingaggio di Provedel, il portiere biancoceleste guadagna 2.5 milioni alla Lazio.