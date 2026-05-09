Diouf in conferenza: "mercoledì sarà completamente diverso..."
Al termina della sfida di campionato contro l'Inter, il giocatore nerazzurro è intervenuto in conferenza stampa
Diouf - Via onefootball (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)
Al termina della sfida di campionato contro l'Inter, il giocatore nerazzurro, Andy Diouf, è intervenuto dalla pancia dell'Olimpico per commentare la prestazione della squadra in vista anche della finale di Coppa Italia.
Diouf in conferenza stampa
È la mia prima stagione all'Inter mi devo adattare, devo seguire i miei compagni e il mister.
Giocare da centrocampista?
Devo parlare con il mister, non è facile cambiare la posizione ora.
Ti aspettavi di vincere subito
È possibile vince ora, l'anno scorso era differente. C'è un nuovo gruppo, nuova energie e un nuovo allenatore.
La finale di Coppa Italia
Sarà una partita diversa, è una finale. Sono le stesse squadre, ma non la stessa partita. Tutte e due le squadre vogliono vincere.