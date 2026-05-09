Diouf in conferenza: "mercoledì sarà completamente diverso..."

Al termina della sfida di campionato contro l'Inter, il giocatore nerazzurro è intervenuto in conferenza stampa

Beniamino Civitelli /
Diouf - Via onefootball (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)
Diouf - Via onefootball (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Al termina della sfida di campionato contro l'Inter, il giocatore nerazzurro, Andy Diouf, è intervenuto dalla pancia dell'Olimpico per commentare la prestazione della squadra in vista anche della finale di Coppa Italia.

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Diouf in conferenza stampa

È la mia prima stagione all'Inter mi devo adattare, devo seguire i miei compagni e il mister. 

Giocare da centrocampista?

Devo parlare con il mister, non è facile cambiare la posizione ora. 

Ti aspettavi di vincere subito

È possibile vince ora, l'anno scorso era differente. C'è un nuovo gruppo, nuova energie e un nuovo allenatore.

La finale di Coppa Italia

Sarà una partita diversa, è una finale. Sono le stesse squadre, ma non la stessa partita. Tutte e due le squadre vogliono vincere.

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