Baiocchini: “Futuro di Sarri? Scommetterei sulla sua permanenza, vi dico perché”

Ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista di Sky Sport Manuele Baiocchini ha parlato del futuro di Sarri e ha fatto il punto della situazione sui calciatori in scadenza di contratto.



Il futuro di Sarri? Al momento scommetterei più sulla presenza per due motivi, perché Sarri è un grande allenatore, e Lotito e Fabiani lo sanno, e perché c’è un contratto in essere. Chiudere l’accordo imporrebbe alla società una buonuscita e tanto altro, a meno che non ci siano altri club pronti a farlo firmare. Ovviamente devono cambiare un po’ di cose, di equilibri e rapporti. Andare avanti così non è possibile, devono mettersi seduti a un tavolo e mettersi d’accordo su una linea comune per come andare avanti. Se questo accadesse, non ci sarebbe alcun problema.

Alla Lazio ci sarà tanto da lavorare in estate, ci sono troppi punti interrogativi. Se la società compra Ratkov e Sarri non lo fa mai giocare è chiaro che non va bene, per il fatto che la dirigenza lo compri senza sentirsi con il tecnico e viceversa. Sarri a volte si impunta un po‘ su alcune situazioni, come per Nuno Tavares a inizio stagione o su Noslin che gioca pochissimo e segna più di tutti. Bisogna trovare un equilibrio: magari non è tutto da buttare quello che sceglie la società, che però dovrebbe ascoltare di più il parere dell’allenatore. A gennaio Belahyane ha avuto un’offerta dal Verona per un prestito con diritto di riscatto. 15 milioni per Noslin? A me non risulta, a meno che Lotito non avesse altro in mano che non è uscito. 18 milioni per Dia? Non mi risulta che sia arrivata una cifra del genere, c’era qualcosa in Francia che poi non si è concretizzato. Tavares? C’erano due offerte, del Besiktas e dello Zenit, entrambe in prestito con diritto di riscatto per 11-12 milioni di euro. La Lazio ha preferito rifiutare, anche perché avrebbe dovuto pagare per far arrivare subito Pedraza che ha firmato a zero. Gila e Romagnoli? Non hanno intenzione di rinnovare il contratto. La Lazio è davanti a un bivio: tenere un giocatore scontento e perderlo a zero o creare un’asta di mercato e venderli in estate. Per me la seconda è l’opzione migliore. Soprattutto Gila, è normale che voglia andare dopo questa stagione, su di lui ci sono Juventus, Milan e Inter, oltre a diversi club spagnoli. Per me il suo valore è tra i 40-45 milioni di euro, ma a un anno dalla scadenza non so se supererà i 25-30 milioni.