Amantino Mancini: “Vedere una Lazio così non è buono per il calcio di Roma, ecco perché…”

Ai microfoni di Soccermagazine.it, Amantino Mancini, ex calciatore della Roma, ha parlato così del momento che sta vivendo la Lazio in termini di società.

Il momento della Lazio non è buono per la Lazio, ma neanche per la capitale, perché avere due squadre che facciano bene per la città e per la rivalità è importante. Dà anche più benzina per la competitività e per la storia di queste due squadre, della capitale e del derby. Quindi vedere la Lazio così in crisi secondo me non è buono per il calcio di Roma, diciamo così. Per i tifosi sì, perché si prendono in giro l’uno con l’altro, ma vedere lo stadio Olimpico vuoto quando gioca la Lazio è un riflesso di un gioco brutto, di una squadra che non è competitiva.