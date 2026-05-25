Serie A 2026/27, ufficiali le date della nuova stagione: quando inizierà il campionato

Con il termine del campionato 2025/26, la Lega Serie A ha comunicato pochi minuti fa le date della nuova stagione: la prossima Serie A prenderà il via il 23 agosto e terminerà il 30 maggio 2027.

La Lega Calcio Serie A ha ufficializzato le date del calendario della Serie A Enilive e della Coppa Italia Frecciarossa per la stagione sportiva 2026/2027.

La Serie A Enilive inizierà il weekend del 23 agosto 2026 e terminerà il 30 maggio 2027. Saranno tre le soste per gli impegni delle nazionali (27/09/2026 – 04/10/2026, 15/11/2026 e 28/03/2027), con due turni infrasettimanali previsti il 28 ottobre 2026 e il 6 gennaio 2027 e la sosta natalizia nel weekend del 27 dicembre 2026.