Derby Roma-Lazio alle 12:30? Calendario Serie A nel caos

Derby Roma-Lazio, perché si va verso l’orario delle 12:30

Il derby Roma-Lazio rischia seriamente di disputarsi alle 12:30. La decisione arriverà martedì, quando verranno definiti anticipi e posticipi della Serie A, ma la direzione sembra ormai tracciata.

Il problema nasce dalla sovrapposizione con gli Internazionali di Tennis al Foro Italico, dove domenica 17 maggio è in programma la finale nel pomeriggio. Questo rende impossibile giocare il derby in serata per motivi di ordine pubblico.

Calendario Serie A ingolfato e polemiche degli allenatori

Il calendario Serie A è ormai congestionato e non offre alternative praticabili. Il presidente Simonelli ha sottolineato come l’orario mattutino possa favorire i mercati orientali, cercando una soluzione commerciale oltre che organizzativa.

Non sono mancate le reazioni: Sarri ha espresso il suo disappunto, mentre Gasperini ha ironizzato sulla situazione. Inoltre, resta fondamentale garantire la contemporaneità con altre partite chiave come Juventus-Fiorentina e Como-Parma, dato che alla 37ª giornata i verdetti Champions non possono ancora essere definitivi.