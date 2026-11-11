Isaksen: “Non nego che ora è un piacere raggiungere il campo di allenamento”
Dall'infortunio alla rinascita con la Lazio: l'esterno danese incorona Gattuso e racconta il suo momento magico tra campo e spogliatoio.
La sosta di novembre vede la Lazio capolista in solitaria in campionato, con un punto di vantaggio sui campioni in carica. Tra i grandi protagonisti di questo avvio di stagione biancoceleste c'è sicuramente l’esterno danese Gustav Isaksen: attuale capocannoniere della Lazio con 4 reti (al pari di Frattesi e Noslin) e fresco erede della fascia da capitano vista l'assenza per infortunio di Zaccagni. Appena arrivato nel ritiro della Danimarca, l‘esterno ha raccontato ai microfoni di sport.tv2.dk il suo momento di grazia e le straordinarie doti tattiche e umane di mister Gattuso.
Serenità e fiducia ritrovate
Ora sono davvero felice, ho trovato la pace interiore sia dentro che fuori dal campo e acquisito più fiducia in me stesso dopo un’estate complessa, tra operazioni e riabilitazione. Il corpo sta rispondendo al meglio e sto riuscendo a dare il mio 100%. Adesso ho un tecnico che vede qualcosa di grande in me e crede nelle mie potenzialità, con Gattuso non devo pensare troppo. Con i precedenti allenatori, anche molto preparati e comunque importanti per la mia crescita, il mio compito era prettamente tattico e difensivo. Ora, invece, devo soltanto seguire il mio avversario in copertura. La nostra strategia mira a difendere in modo da poter subito ribaltare l’azione e attaccare, è questo il modo in cui amo giocare da sempre.
Allenamenti duri e gruppo
Il mister è un eccellente motivatore, la sua qualità più importante è la capacità di riuscire a tirare fuori il meglio da ogni singolo calciatore. Non nego che ora è un piacere raggiungere il campo di allenamento, nello spogliatoio non vediamo l’ora. Abbiamo tanto riposo, ma quando ci alleniamo è durissima. Si corre come dei pazzi, i ritmi sono elevati e una volta tornati a casa abbiamo tutti bisogno di riposare e dormire. Ma il gruppo funziona alla perfezione ed è fantastico. In questo momento ho fatto il recupero e mi sento bene.