Isaksen: “Non nego che ora è un piacere raggiungere il campo di allenamento”

La sosta di novembre vede la Lazio capolista in solitaria in campionato, con un punto di vantaggio sui campioni in carica. Tra i grandi protagonisti di questo avvio di stagione biancoceleste c'è sicuramente l’esterno danese Gustav Isaksen: attuale capocannoniere della Lazio con 4 reti (al pari di Frattesi e Noslin) e fresco erede della fascia da capitano vista l'assenza per infortunio di Zaccagni. Appena arrivato nel ritiro della Danimarca, l‘esterno ha raccontato ai microfoni di sport.tv2.dk il suo momento di grazia e le straordinarie doti tattiche e umane di mister Gattuso.

Serenità e fiducia ritrovate

Ora sono davvero felice, ho trovato la pace interiore sia dentro che fuori dal campo e acquisito più fiducia in me stesso dopo un’estate complessa, tra operazioni e riabilitazione. Il corpo sta rispondendo al meglio e sto riuscendo a dare il mio 100%. Adesso ho un tecnico che vede qualcosa di grande in me e crede nelle mie potenzialità, con Gattuso non devo pensare troppo. Con i precedenti allenatori, anche molto preparati e comunque importanti per la mia crescita, il mio compito era prettamente tattico e difensivo. Ora, invece, devo soltanto seguire il mio avversario in copertura. La nostra strategia mira a difendere in modo da poter subito ribaltare l’azione e attaccare, è questo il modo in cui amo giocare da sempre.

Allenamenti duri e gruppo