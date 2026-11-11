Lazio, ammenda di 3.000 euro dopo Napoli: due minuti di ritardo

Il Giudice Sportivo sanziona la società a titolo di responsabilità oggettiva per l’avvio posticipato del primo tempo.

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Dopo il pareggio per 1-1 a Napoli, la Lazio ha ricevuto un’ammenda di 3.000 euro. Secondo quanto riportato da Giudice Sportivo, Il provvedimento riguarda un ritardo di circa due minuti all’inizio del primo tempo.

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La responsabilità attribuita alla Lazio

La sanzione è stata inflitta alla società a titolo di responsabilità oggettiva, secondo la decisione del Giudice Sportivo.

Il ritardo all’inizio del primo tempo

Nella motivazione del provvedimento, il ritardo di circa due minuti è indicato come ingiustificato. Riguarda l’avvio della gara, non la ripresa dopo l’intervallo.

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