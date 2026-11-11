Lazio, ammenda di 3.000 euro dopo Napoli: due minuti di ritardo
Il Giudice Sportivo sanziona la società a titolo di responsabilità oggettiva per l’avvio posticipato del primo tempo.
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
Dopo il pareggio per 1-1 a Napoli, la Lazio ha ricevuto un’ammenda di 3.000 euro. Secondo quanto riportato da Giudice Sportivo, Il provvedimento riguarda un ritardo di circa due minuti all’inizio del primo tempo.
La responsabilità attribuita alla Lazio
La sanzione è stata inflitta alla società a titolo di responsabilità oggettiva, secondo la decisione del Giudice Sportivo.
Il ritardo all’inizio del primo tempo
Nella motivazione del provvedimento, il ritardo di circa due minuti è indicato come ingiustificato. Riguarda l’avvio della gara, non la ripresa dopo l’intervallo.