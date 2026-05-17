Dalla C al Derby, il debutto di Furlanetto tra i pali: un portiere biancoceleste si congratula

In casa Lazio la vigilia del delicatissimo Derby della Capitale contro la Roma sembrava un film horror: prima il lontano infortunio alla spalla di Ivan Provedel, poi il ko dell'ultim'ora del giovane Edoardo Motta. Con le spalle al muro e una crisi totale tra i pali, l'ambiente biancoceleste si è aggrappato all'unica certezza rimasta in prima squadra: Alessio Furlanetto. Scaraventato nella mischia nella partita più sentita dell'anno, il ventiquattrenne friulano è diventato appena il quarto giocatore nella storia a fare il suo debutto assoluto in Serie A direttamente nella stracittadina romana. A congratularsi con il giovane biancoceleste ci ha pensato Christos Mandas, al momento in prestito al Bournemouth.

Le congratulazioni di Mandas

Il ritorno tra i grandi: dai campi di Serie C al palcoscenico dell'Olimpico

Per Furlanetto la partita di oggi ha avuto il sapore di un vero e proprio miracolo sportivo. Prima di raccogliere il pallone e scendere sul prato dell'Olimpico, l'estremo difensore non disputava una gara ufficiale dal lontano marzo del 2024, quando difendeva la porta della Fermana nel match pareggiato 2-2 contro l'Olbia in Serie C. Un salto temporale ed eccolo catapultato davanti ai riflettori della massima serie. Nonostante il verdetto del campo abbia sorriso alla Roma, vincitrice per 2-0 grazie alla doppietta di Mancini, Furlanetto è uscito a testa altissima sfoderando 4 parate decisive e dimostrando una personalità da veterano.