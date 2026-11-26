Mattia Zaccagni si allena full time e può giocare sabato a Torino. Secondo quanto riportato da Corriere dello Sport, Gattuso deve decidere se schierarlo dall’inizio o utilizzarlo a gara in corso. La valutazione passa dai test del capitano e dalle condizioni di Noslin, risparmiato nell’ultimo allenamento.

Zaccagni, i test e la scelta per Torino

Restano due allenamenti prima della trasferta. Zaccagni continuerà a essere valutato, mentre si attende il rientro di Noslin. Con entrambi pronti, Gattuso potrebbe riproporre il tridente formato da Isaksen, Noslin e dal capitano. Se invece Zaccagni partisse dalla panchina, Pinamonti giocherebbe da prima punta per la terza volta consecutiva.

Nella decisione pesano anche le partite successive, contro l’Atalanta e nel derby. Zaccagni si era fermato contro il Cagliari e ha saltato Napoli e Lecce. Ha ancora pochi allenamenti nelle gambe: Gattuso e lo staff misurano gli sforzi anche attraverso i risultati dei test, senza voler correre rischi.

Se non partirà dall’inizio a Torino, l’ipotesi è un ingresso a gara in corso per riprendere ritmo, seguito dalla partenza dal primo minuto contro l’Atalanta. Il percorso è pensato anche in vista del derby.

Le due fasce e le soluzioni offensive della Lazio

Senza Zaccagni e Tavares, la Lazio ha utilizzato maggiormente la destra per costruire gli attacchi. Contro il Lecce, da quella parte sono arrivati l’assist di Isaksen per Noslin e il cross di Floriani per Taylor, che ha poi servito l’olandese per il secondo gol.

Con Tavares e Zaccagni disponibili, la corsia di riferimento è invece la sinistra. Lì la squadra sviluppa scambi e triangolazioni tra Tavares, Taylor e il capitano; Nuno può anche accentrarsi. Sulla destra Floriani resta spesso più bloccato, Frattesi attacca lo spazio e Isaksen cerca la conclusione più del cross.

Sono due modi diversi di avanzare. Il lavoro di Gattuso punta a mettere la squadra nelle condizioni di costruire e attaccare attraverso entrambe le corsie, in base agli uomini disponibili.

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