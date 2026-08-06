Romagnoli: Atalanta di Sarri su di lui, la cessione di Djimsiti potrebbe accelerare i tempi

Ancora tutto da definire il futuro di Alessio Romagnoli, tornato ad allenarsi con il gruppo, sotto il caldo cocente di Formello, dopo la partenza saltata per il Qatar. Ieri Gattusi lo ha messo in campo nel test precampionato contro l'Ostiamare, vinto dalla Lazio grazie alla doppietta firmata da Ratkov e Zaccagni. La squadra allenata dal tecnico Gattuso affronterà l'ultima amichevole estiva allo Stirpe contro il Frosinone, appuntamento fissato per domenica 9 agosto alle ore 20:45.

È quindi un punto interrogativo il futuro calcistico di Alessio Romagnoli, che ha ancora un anno di contratto con la Lazio. Come riportato dall'edizione odierna de Il Tempo, l'Atalanta dell'ex tecnico biancoceleste, Maurizio Sarri, è pronta a mettere sul tavolo un offerta per rafforzare la sua linea difensiva. Inoltre, la cessione di Djimsiti all'Al Diriyah, potrebbe accelerare i contatti tra il club bergamasco e il centrale romano. Secondo quando riportato dal quotidiano, il dirigente sportivo Giuntoli presenterà un'offerta ufficiale tra qualche giorno per portare Romagnoli a Bergamo.

Offerto Esposito per l'Attacco

Oltre al sogno Gimenez, i nomi in cima alla lista per l'attacco sono Pinamonti del Sassuolo, ieri in campo nell'amichevole giocata dai neroverdi, e Piccoli. Secondo quanto raccolto dal quotidiano, nella lista è presente anche il nome di Sebastiano Esposito, l'attaccante del Cagliari offerto dall'agente Giuffredi. I rapporti tra i rossoblu e il calciatore sono molto complicati: Esposito aveva presentato un certificato medico con dieci giorni di malattia per "stress emotivo e ansia" , inoltre ieri non è stato presente alla ripresa degli allenamenti della squadra ad Asseminello in vista del trofeo Gigi Riva di sabato, i rapporti tra le parti sembrano ormai non avere un punto di incontro, perciò la via più vicina sembra essere quella della cessione, nonostante il suo contratto con il Cagliari valido fino al 2030.

Situazione Lazio



Il club sardo ha richiesto 15 milioni, soldi che la Lazio non pagherebbe. Rimane quindi il sogno Gimenez per l'attacco, il porto però è in vantaggio ed è disposto a pagare al Milan più soldi e subito. Il budget esiguo complica ogni affare. A prescindere dal Porto, servirebbe un’apertura da parte del Milan per un prestito con diritto di riscatto. Le alternative al centravanti messicano, il preferito del tecnico calabrese, rimangono Pinamonti e Piccoli.