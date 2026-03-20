Roma, contestazione totale dopo l’eliminazione: fischi all’Olimpico

Momento nerissimo in casa Roma. La squadra di Gasperini saluta l’Europa League dopo la sconfitta per 4-3 ai supplementari contro il Bologna, che vola ai quarti di finale dove affronterà l’Aston Villa.

A decidere la sfida è stato il gol di Cambiaghi nel secondo tempo supplementare, che ha chiuso una partita ricca di emozioni ma amarissima per i giallorossi.

Al termine della gara, però, è arrivato anche un segnale forte da parte dei tifosi. Come riportato da Gianluca Di Marzio, i giocatori della Roma hanno provato ad avvicinarsi agli spalti per salutare e ringraziare il pubblico, ma sono stati respinti. Dall’Olimpico sono piovuti fischi e inviti a rientrare negli spogliatoi.

Una contestazione netta, che certifica il momento difficile della squadra e il crescente malcontento dell’ambiente dopo l’eliminazione europea.