Noslin equaglia Immobile in una speciale classifica
Nelle ultime quattro partite di campionato, l’olandese ha raccolto quattro reti e due assist, partecipando sempre a un gol.
Noslin - Fraioli
Noslin segna due gol contro il Cagliari e diventa il primo calciatore della Lazio, dopo Ciro Immobile, a partecipare ad almeno una rete per quattro gare consecutive nella stessa stagione di Serie A.
La doppietta contro il Cagliari
Nella sfida con i sardi, alla solidità collettiva si affianca la vena realizzativa dell’attaccante olandese, protagonista con due gol.
Quattro reti e due assist nelle ultime gare
La doppietta porta il bilancio personale di Noslin a quattro reti e due assist nelle ultime quattro partite disputate in campionato. In ciascuna di queste gare ha partecipato ad almeno un gol.