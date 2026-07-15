Lazio, Doekhi sceglie la maglia numero 5: ma l'entusiasmo dei tifosi resta basso

Doekhi si presenta con la maglia numero 5, Pedraza è già in gruppo. Attesa per i dati sulla campagna abbonamenti.

Patrizio Pasqualini /
Doekhi
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Lazio, Doekhi si presenta: prime parole e attesa per i dati sugli abbonamenti

La Lazio prosegue il rinnovamento della rosa, anche se i primi due acquisti sono arrivati a parametro zero, una scelta legata alle difficoltà economiche del club. Dopo Alfonso Pedraza, è il turno di Danilho Doekhi, che ieri ha indossato per la prima volta la maglia numero 5 e si è allenato nel pomeriggio a Formello.

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Il difensore olandese si è presentato ai tifosi con un breve video pubblicato dai canali ufficiali del club: «Laziali, sono felice di essere qui e non vedo l'ora di vedervi». Un messaggio che ha generato reazioni contrastanti sui social, tra auguri di benvenuto e commenti ironici legati alla contestazione in corso nei confronti della società.

A mezzanotte si chiuderà la fase di prelazione riservata ai vecchi abbonati. Secondo le indiscrezioni le tessere rinnovate sarebbero circa 400, ma il dato non è ancora ufficiale. La Lazio, infatti, comunicherà i numeri soltanto al termine di ogni fase della campagna, con un comunicato atteso nelle prossime ore.

Al momento, il mercato biancoceleste non sembra aver riacceso l'entusiasmo della tifoseria.

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