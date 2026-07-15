Mercato Lazio, stallo Dominguez: il Venezia prova il sorpasso
L'arrivo di Doekhi non basta a puntellare il reparto difensivo biancoceleste: con l'uscita di Romagnoli e Mario Gila, la dirigenza biancoceleste dovrà regalare a Rino Gattuso un nuovo centrale.
Dominguez, la Lazio rischia la beffa
Secondo quanto raccolto dal Il Messaggero, la trattativa con Sergi Dominguez sarebbe in una fase di stallo. Il difensore della Dinamo Zagabria è considerato un profilo ideale per completare il reparto arretrato.
La Lazio ha messo sul tavolo due formule: un prestito oneroso a 3,5 milioni con diritto di riscatto fissato a 8,5 milioni, oppure un'offerta da 7 milioni più bonus per arrivare a 11 milioni. Boban non intende fare sconti per il centrale che continua a valutare almeno 15 milioni di euro, poiché dovrà riconoscere sempre la percentuale di rivendita spettante al Barcellona fissata al 20%.
L'inserimento del Venezia
La trattativa resta quindi in stallo: la Lazio attende una risposta dai croati e per il momento non intende rilanciare. Nel frattempo, si è inserito il Venezia, offrendo fin da subito 10 milioni per assicurarsi il giocatore 21enne.