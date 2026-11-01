Mandas nel post: "L'entusiasmo è grande, siamo tutti contenti e felici..."

"La cosa più importante è l'umiltà, dobbiamo guardare partita dopo partita..."

Alisia Cerqua /
Mandas
Mandas - Fraioli

Le parole di Mandas

A fine partita, vinta dalla Lazio contro il Cagliari di Pisacane, Mandas ha lasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

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L'intervista

L'entusiasmo è grande, siamo tutti contenti e felici. La cosa più importante è l'umiltà, dobbiamo guardare partita dopo partita.

Cosa ti ha detto Gattuso quando è arrivato?

Il mister mi ha dato fiducia, la cosa più importante è che mi fa allenare tanto, gioco con i piedi, con tutto. Voglio fare di tutto per lui e per la squadra. 

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