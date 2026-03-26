Italia-Irlanda, Orsi: "Difficoltà? Solo a livello mentale ci potrebbe essere qualche problema"

L'ex biancoceleste Fernando Orsi si è espresso ai microfoni di TMW riguardo la sfida Italia-Irlanda del Nord, in programma stasera alle ore 20:45.

Fernando Orsi a TMW

Io sono ottimista, però dopo due Mondiali saltati il timore c'è il pensiero alla Macedonia del Nord ci va, così come al fatto che in due spareggi non abbiamo fatto un gol. Però fatemi dire una cosa: guardo i convocati dell'Irlanda del Nord e vedo giocatori che magari militano in Serie B o C di altri campionati. Non dovrebbe essere troppo complicato, poi sappiamo che le partite partono dallo 0-0 e se non le sblocchi si possono anche complicare. Devo dire che stavolta mi sembra più facile superare l'ostacolo, meno complicato rispetto all'ultima volta. Solo a livello mentale e psicologico ci potrebbe essere qualche problema.

Gattuso

Non mi interessa l'opinione che hanno altri su Gattuso come allenatore, ma sono convinto che fosse quello che serviva alla Nazionale in questo momento. Per ricreare un senso di appartenenza, per incavolarsi con i giocatori, serviva uno meno cervellotico e più pratico. Ho seguito Gattuso nel suo percorso è uno pragmatico. Serviva a questa Nazionale, penso possa caricare la squadra a pallettoni. Spero che abbiamo più paura noi da fuori che loro.

Convocati

In questo momento servivano quelli più in forma del campionato, gente come Orsolini e Bernardeschi poteva dare una spinta in più anche dal punto di vista tecnico. Forse sono penalizzati anche dal sistema di gioco, il 3-5-2 ha fatto sacrificare qualcosa. Anche se questo campionato sta facendo riscoprire le ali, finalmente. Infatti i centravanti non segnano più e segnano le ali.

Difesa? Non abbiamo difensori di piede destro. A me non convince avere 2-3 mancini in una difesa a tre. I mancini in fase di impostazione mi sembra che si adattino meno facilmente a fare il destro. Però ripeto: di fronte c'è l'Irlanda del Nord e dunque si può sopperire a questa cosa.