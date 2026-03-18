Cardone: "A Pedro, Hysaj e Basic non verrà rinnovato il contratto. Sarri andrà via se..."

L'intervento radiofonico del giornalista de La Repubblica, Giulio Cardone, ai microfoni di Radiosei. Il giornalista si è soffermato sulle imminenti scadenze di contratto di Pedro, Hysaj e Basic con la Lazio e sul futuro di Maurizio Sarri.

Cardone a Radiosei

Basic? Quando si tratta di situazioni legate alla salute dobbiamo andarci cauti. Qualcuno mi dice che questo dolore lo ha e non gli permette di allenarsi bene, altri mi dicono che c’è il ‘mal di pancia’ per il rinnovo. Quando le versioni sono così contrastanti, è difficile fare chiarezza. Ripeto, a Pedro, Hysaj e Basic non verrà rinnovato il contratto. Da quello che so, non faranno più parte della Lazio. Patric farà la terza gara da regista, la seconda da titolare; dopo la sosta torna Cataldi. Romagnoli stava molto meglio, non aveva lesioni.

Sul futuro di Sarri