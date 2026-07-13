Calciomercato Lazio, Dominguez in stallo: la società valuta altri due profili per la difesa

La Lazio è al lavoro per regalare a mister Gattuso un nuovo difensore centrale. La priorità assoluta della dirigenza biancoceleste rimane Sergi Dominguez, considerato il profilo perfetto per talento e prospettive, tuttavia, la trattativa con la Dinamo Zagabria si è rivelata più complicata del previsto. Per sbloccare l'affare servirà un nuovo sforzo economico, che il club sta ancora valutando.

Dominguez resta il preferito, ma serve prudenza

Nonostante la volontà di far arrivare Dominguez nella Capitale, la società non ha intenzione di partecipare ad aste al rialzo o di spingersi oltre certi limiti di spesa. Inoltre, come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, nelle prossime ore sono attesi nuovi contatti per provare a colmare il divario tra domanda e offerta. Il club vuole arrivare all’obiettivo, ma si guarda attorno per non farsi trovare impreparato in caso di fumata nera.

Le alternative: Doekhi e Leite in preallarme

Come riportato sempre dal quotidiano, per cautelarsi, la Lazio tiene calde le piste che portano a Danilho Doekhi e Diogo Leite. Entrambi svincolati dopo l'esperienza all'Union Berlino, rappresentano due soluzioni pronte all'uso e di grande esperienza internazionale, infatti, mentre Doekhi garantisce fisicità e dominio aereo, Leite offre doti tecniche da vero regista difensivo, essendo un mancino naturale abile nell’impostazione.

