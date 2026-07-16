Lazio, spunta un nome nuovo per l'attaccante di Gattuso: costa 15 milioni

La Lazio guarda in Brasile per rinforzare l’attacco di Gennaro Gattuso. Il nuovo nome finito sul taccuino della società biancoceleste sarebbe quello di John Kennedy, attaccante classe 2002 del Fluminense.

Il brasiliano, secondo quanto riportato da Il Tempo, viene da un passato tormentato e da un percorso nel quale il suo talento si è progressivamente perso. La sua valutazione sarebbe però scesa a 15 milioni di euro e proprio lui potrebbe diventare il prescelto per completare un reparto offensivo ancora pieno di incognite.

Non solo l’attacco. La Lazio continua a muoversi anche per la difesa, dove resta vivo il pressing per Sergi Dominguez, centrale spagnolo della Dinamo Zagabria.

Lazio, John Kennedy è il nuovo nome per l’attacco di Gattuso

Il profilo di John Kennedy rappresenta dunque la nuova idea per la squadra di Gattuso. Il club biancoceleste starebbe valutando l’attaccante del Fluminense per aggiungere qualità e nuove soluzioni a un reparto che presenta ancora diversi punti interrogativi.

Mercato Lazio, pressing su Dominguez e il punto sulle cessioni

Sul fronte delle uscite, Artistico piace alla Cremonese, mentre Lazzari è seguito dal Monza. Per Pellegrini, invece, sarebbero arrivati interessamenti da parte di tre club esteri.

La squadra continua intanto a lavorare a Formello. Assente Patric, così come gli infortunati Cataldi, Isaksen e Furlanetto.

Belahyane ha svolto un lavoro a parte, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

Capitolo abbonamenti: i rinnovi sarebbero ancora sotto quota mille. Nella giornata di oggi è atteso il dato ufficiale.