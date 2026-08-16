Lazio-Mantova, Zaccagni: "Vogliamo dare più soddisfazioni possibili ai tifosi. Su Frattesi..."
Mattia Zaccagni è intervenuto ai microfoni del pre-partita di Lazio-Mantova
Mattia Zaccagni è intervenuto ai microfoni del pre-partita di Lazio-Mantova.
Le parole del calciatore biancoceleste a LSC
Siamo carichi di iniziare la stagione, con un nuovo mister e nuove energie. Abbiamo iniziato con delle amichevoli interpretandole nel modo giusto come fossero ufficiali. Siamo pronti e felici di iniziare, cercando di dare più soddisfazioni possibili ai nostri tifosi. Io sono in un buonissimo momento, sono contento, ho fatto un'ottima preparzione e sono contento. Sta aumentando il mio stato fisico, sono carico. Frattesi? Il pianeta Lazio lo conosceva già, è un bravissimo ragazzo, si è ambientato in pochi minuti perché questo è un gruppo sano e si vede che stiamo bene insieme. Lui l'ha percepito subito.
Le parole di Zaccagni a Mediaset
Siamo contenti, siamo partiti con l’energia giusta, siamo molto contenti del mister e lui di noi. Stiamo lavorando molto bene. Lo conosciamo tutti il mister, anche da giocatore trasmetteva energia e da allenatore uguale, ci ha trasmesso energia e serenità.
Tifosi?
Cercheremo di dare il massimo anche per loro.