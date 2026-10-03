I convocati di Gattuso per l'amichevole Lazio-Juve Stabia

Attraverso un comunicato ufficiale il club biancoceleste ha reso noti i convocati scelti da mister Gattuso

Beniamino Civitelli /
Gattuso - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
Gattuso - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Oggi alle 15.00 presso il campo centrale del Centro Sportivo di Formello, la Lazio ospita per una gara amichevole la Juve Stabia. Attraverso un comunicato ufficiale il club biancoceleste ha reso noti i convocati scelti da mister Gattuso.

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I convocati

Il tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati in vista dell’amichevole di oggi contro la Juve Stabia (ore 15:00).

Portieri: Motta, Pannozzo, Renzetti; 

Difensori: F. Bordon, R. Bordon, Ciucci, Doekhi, Floriani M., Lazzari, Leite, Pedraza, Pellegrini;

Centrocampisti: Belahyane, Canali, Dele-Bashiru, Farcomeni, Gatto, Morelli, Santagostino;

Attaccanti: Montano, Noslin, Pinamonti, Serra, Sulejmani, Zaccagni.

Indisponibili: Cancellieri, Cataldi, Furlanetto, Galassi, Gudmundsson, Marusic, Przyborek, Rovella.

In nazionale: Frattesi, Isaksen, Mandas, Provstgaard, Šutalo, Tavares, Taylor.

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