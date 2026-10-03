I convocati di Gattuso per l'amichevole Lazio-Juve Stabia
Attraverso un comunicato ufficiale il club biancoceleste ha reso noti i convocati scelti da mister Gattuso
Oggi alle 15.00 presso il campo centrale del Centro Sportivo di Formello, la Lazio ospita per una gara amichevole la Juve Stabia. Attraverso un comunicato ufficiale il club biancoceleste ha reso noti i convocati scelti da mister Gattuso.
I convocati
Il tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati in vista dell’amichevole di oggi contro la Juve Stabia (ore 15:00).
Portieri: Motta, Pannozzo, Renzetti;
Difensori: F. Bordon, R. Bordon, Ciucci, Doekhi, Floriani M., Lazzari, Leite, Pedraza, Pellegrini;
Centrocampisti: Belahyane, Canali, Dele-Bashiru, Farcomeni, Gatto, Morelli, Santagostino;
Attaccanti: Montano, Noslin, Pinamonti, Serra, Sulejmani, Zaccagni.
Indisponibili: Cancellieri, Cataldi, Furlanetto, Galassi, Gudmundsson, Marusic, Przyborek, Rovella.
In nazionale: Frattesi, Isaksen, Mandas, Provstgaard, Šutalo, Tavares, Taylor.