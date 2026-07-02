Il saluto di Romagnoli: "Dopo quattro anni lascio questo club. Sappiamo com'è la situazione…"

Alessio Romagnoli ha salutato e ringraziato i tifosi della Lazio con un videomessaggio mostrato dai maxischermi della manifestazione dei tifosi della Lazio annunciando il suo addio al club biancoceleste.

Ciao ragazzi, approfitto di questo video per augurarvi una buona giornata, so che oggi è un giorno importante per voi quindi godetevelo e approfitto anche per salutarvi e ringraziarvi perchè dopo 4 anni comunque lascio questo club siete stati fondamentali per me mi avete dato tantissimo amore e questo non lo dimenticherò mai. Il rammarico è quello che non vi ho salutato bene allo stadio però sappiamo com'è la situazione però sicuramente avremo modo di salutarci in tribuna molto presto. Ho sempre cercato di essere uno di voi in campo spero lo abbiate apprezzato ma sono sicuro che questo amore durerà per sempre e ci vediamo presto sugli spalti.