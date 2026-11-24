Alessandro Onorato chiede a Claudio Lotito un gesto per riavvicinare i tifosi. In un’intervista a Radio Laziale, l’assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo spiega anche perché aveva espresso solidarietà al presidente e critica quelli che, da tifoso, considera gravi errori nella comunicazione e nel coinvolgimento del tifo.

L’appello di Onorato a Lotito

Onorato si rivolge direttamente al presidente: «Faccio un appello a Lotito affinché possa fare un gesto per riavvicinare i tifosi.»

La solidarietà dopo le minacce riferitegli

L’assessore racconta che un giornalista gli aveva chiesto di commentare le minacce di morte a Lotito e un presunto tentativo di sequestrare il figlio per poi ucciderlo. Di fronte a quanto gli era stato riferito, aveva espresso solidarietà al presidente: «Dico, beh sembra una cosa molto grave, massima solidarietà nei confronti di Lotito.»

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