Hakan Calhanoglu ha riportato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. È l’esito degli esami svolti in mattinata dal centrocampista dell’Inter dopo lo stop contro l’Atalanta. I nerazzurri proveranno a recuperarlo per la Supercoppa del 22 dicembre contro la Lazio. La notizia è riportata da Gianlucadimarzio.

Gli esami di Calhanoglu a Rozzano

Il centrocampista si è sottoposto agli accertamenti strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Nel comunicato, l’Inter precisa: «Hakan Çalhanoğlu si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra».

Lo stop contro l’Atalanta e l’allenamento saltato

Calhanoglu era uscito nel primo tempo della partita contro l’Atalanta per un problema alla coscia destra. Come riportato da Sky Sport, il 24 novembre non si è allenato con il resto della squadra alla vigilia della gara con lo Stoccarda: stava svolgendo gli esami strumentali.

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