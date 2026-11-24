Calhanoglu, stop con l’Atalanta: l’Inter prova a recuperarlo per la Lazio
Gli accertamenti a Rozzano hanno rilevato un problema ai flessori della coscia destra; non sono indicati i tempi di recupero.
Hakan Calhanoglu ha riportato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. È l’esito degli esami svolti in mattinata dal centrocampista dell’Inter dopo lo stop contro l’Atalanta. I nerazzurri proveranno a recuperarlo per la Supercoppa del 22 dicembre contro la Lazio. La notizia è riportata da Gianlucadimarzio.
Gli esami di Calhanoglu a Rozzano
Il centrocampista si è sottoposto agli accertamenti strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Nel comunicato, l’Inter precisa: «Hakan Çalhanoğlu si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra».
Lo stop contro l’Atalanta e l’allenamento saltato
Calhanoglu era uscito nel primo tempo della partita contro l’Atalanta per un problema alla coscia destra. Come riportato da Sky Sport, il 24 novembre non si è allenato con il resto della squadra alla vigilia della gara con lo Stoccarda: stava svolgendo gli esami strumentali.