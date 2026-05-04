Cremonese-Lazio, le formazioni ufficiali: ecco le scelte di Sarri

Tra meno di un’ora, Cremonese e Lazio si sfideranno per quella che sarà la trentacinquesima giornata di Serie A: i grigiorossi sono impegnati nella lotta per la salvezza, i biancocelesti invece a breve si giocheranno la finale di Coppa Italia contro l’Inter. Proprio in questi minuti sono uscite le formazioni ufficiali: ecco le scelte iniziali di Giampaolo e Sarri.

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Serie A, le formazioni ufficiali di Cremonese-Lazio

CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani Mussolini, Grassi, Maleh, Zerbin; Bonazzoli, Sanabria. A disp.: Silvestri, Nava, Thorsby, Barbieri, Djuric, Vardy, Bianchetti, Collocolo, Ceccherini, Faye, PAyero, Bondo, Folino, Okereke. All.: Giampaolo.

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. All.: Sarri. A disp.: Pannozzo, Giacomone, Pellegrini, Lazzari, Rovella, Dele-Bashiru, Belahyane, Przyborek, Pedro, Noslin, Dia, Ratkov.