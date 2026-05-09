Romagnoli cartellino rosso pesante: salterà il derby
Oltre il danno arriva anche la beffa, dopo il pesante passivo Sarri dovrà fare a meno di uno dei suoi pupilli per il derby alla prossima giornata
Oltre il danno arriva anche la beffa, dopo il pesante passivo Sarri dovrà fare a meno di uno dei suoi pupilli per il derby alla prossima giornata.
Il cartellino rosso
Al 59' Abisso viene richiamato al VAR per l'intervento di Romagnoli su Bonny. Precedentemente il fischietto di Palermo aveva estratto il giallo all'indirizzo del centrale biancoceleste. Dal replay si vede bene come l'intervento di Romagnoli sia scomposto finendo con i tacchetti sul polpaccio dell'attaccante nerazzurro pur senza cattiveria.
Salta il derby
Con il rosso sulle spalle, Alessio Romagnoli salterà il derby della prossima giornata. Non dovrebbero esserci gli estremi per una squalifica di due giornate. Il centrale biancoceleste sarà regolarmente in campo in Coppa Italia.