Fiorentina-Lazio, i convocati di Sarri: torna Zaccagni, out Marusic e Maldini, la scelta su Dele-Bashiru
La lista dei convocati biancocelesti in vista dell'impegno di Serie A contro la Fiorentina
Piove sul bagnato in casa Lazio. Dopo i numerosi infortuni che hanno colpito la rosa biancoceleste da inizio stagione, mister Sarri dovrà misurarsi ancora una volta con nuove assenze.
Torna Zaccagni, out Marusic e Maldini
Se da un lato il ritorno tra i convocati di Zaccagni rappresenta una nota positiva e può restituire una leggera serenità al tecnico in vista dei prossimi impegni, dall'altro la situazione resta complicata per il ko di Maldini e Marusic, entrambi indisponibili per la sfida di questa sera al Franchi.
Di seguito la lista dei convocati biancocelesti diramata da mister Sarri in vista dell'impegno di campionato di questa sera contro la Fiorentina.
I convocati di Sarri
Portieri: Furlanetto, Giacomone, Motta;
Difensori: Hysaj, Lazzari, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Taylor;
Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Ratkov, Zaccagni.