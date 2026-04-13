ESCLUSIVA| Delio Rossi: "Sarri futuro incerto. Lotito-tifosi? Dubito sia sanabile"

E' arrivato il giorno di Fiorentina-Lazio, stasera alle ore 20.45 si concluderà la 32sima giornata del campionato di Serie A. Sfida importante allo stadio Artemio Franchi, sopratutto per i viola, che stanno facendo il possibile per chiudere quanto prima il discorso salvezza, dopo un'annata a dir poco negativa. Dall'altra parte gli uomini di Sarri che hanno come priorità la coppa Italia ma che allo stesso tempo non voglio perdere troppi punti in campionato. A parlare della sfida di stasera, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di LazioPress, l'allenatore (ex di entrambe le squadre) Delio Rossi. Il tecnico si è soffermato anche su tanti aspetti dell'attuale momento dei biancocelesti.

Nella pagina successiva l'intervista a Delio Rossi