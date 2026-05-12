Lazio, Zaccagni recupera per la finale: il capitano sfida l'Inter per il trofeo e il riscatto

La notizia che tutto l’ambiente biancoceleste aspettava è finalmente ufficiale: Mattia Zaccagni sarà in campo per la finale di Coppa Italia contro l’Inter. Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, dopo il forte colpo ricevuto che aveva fatto tremare i tifosi, il capitano è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo a Formello. Gli esami strumentali hanno confermato quanto già sperato da Maurizio Sarri: nessuna lesione, solo una forte contusione ormai smaltita. Il numero 10 è pronto a riprendersi il suo posto sulla fascia sinistra.

Leadership e posta in palio

Non è solo una questione di schemi, ma di carisma. In novanta minuti che valgono un trofeo e l’accesso diretto alle coppe europee, la presenza di Zaccagni sposta gli equilibri dello spogliatoio. Il capitano è l'anima tecnica di questa squadra, l'uomo a cui i compagni affidano il pallone quando scotta. Sarà lui a guidare l’assalto ai nerazzurri nella partita più sentita dell'anno.

La notte del riscatto

Per il numero 10 è il momento della verità. Finora i numeri parlano di una stagione grigia, frenata dai troppi infortuni e ferma a soli 3 gol in campionato. Tuttavia, il calcio dimentica in fretta: dopo aver punito il Milan agli ottavi, Zaccagni ha nel mirino l'Inter per chiudere i conti con la sfortuna. Segnare nella notte più importante trasformerebbe una stagione deludente in un capolavoro.