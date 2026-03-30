Lazio al bivio Covisoc: resta il nodo "saldo zero". La strategia della Società
Domani la Società Lazio dovrà consegnare alla Covisoc il bilancio degli ultimi mesi, ecco la situazione e la strategia per il mercato
Domani sarà una giornata cruciale per le strategie future della Lazio. Il 31 marzo rappresenta infatti il termine ultimo per consegnare alla Covisoc il bilancio degli ultimi mesi. Stando a quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, i documenti sono pronti e la Pec societaria partirà a brevissimo, piu precisamente tra oggi e domani.
Nuovi criteri e possibili scenari
Come riportato sempre dal quotidiano, in gioco c'è la libertà di manovra per le prossime sessioni di calciomercato. Più che un blocco totale del mercato, lo spettro è quello del "saldo zero": tradotto, si compra solo se prima si vende. Rispetto alla scorsa estate la situazione è migliore, ma l'indicatore del costo del lavoro allargato è diventato più severo (la soglia è scesa da 0,8 a 0,7). Le plusvalenze e gli addii di gennaio fanno respirare le casse biancocelesti, ma per il verdetto definitivo bisognerà aspettare maggio.
L'asso nella manica
La via d'uscita per rinforzare la rosa senza sforare sono i giovani italiani Under 23. Per regolamento, i loro ingaggi non pesano su questi calcoli. Un'ottima opportunità di mercato, a patto di riuscire a strapparli ai club di appartenenza, che difficilmente concedono sconti su questi profili.