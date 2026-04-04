Conferenza Cuesta: "Prestazione di alto livello. L'Italia è piena di talento…"
Dopo i 90' di Lazio-Parma, dalla pancia dello Stadio Olimpico è intervenuto in conferenza stampa il tecnico dei Crociati, Carlos Cuesta.
Dopo i 90' di Lazio-Parma, dalla pancia dello Stadio Olimpico è intervenuto in conferenza stampa il tecnico dei Crociati, Carlos Cuesta.
La conferenza stampa di Carlos Cuesta
È stata una prestazione di alto livello e non era facile dopo due sconfitte pesanti, la reazione è stata giusta a livello di spirito e qualità, abbiamo avuto la partita sotto controllo nel primo tempo, mentre nel secondo tempo abbiamo perso un po' il controllo con la palla tra i piedi. In un'azione dove potevamo fare meglio hanno trovato il gol. Prendiamo il punto che ci aiuta a muovere la classifica, però c'è rammarico per non aver vinto, adesso dobbiamo migliorare per arrivare alla partita di Napoli domenica ed essere competitivi.
Calcio italiano
È pieno di talento, l'Italia è piena di talento negli sport alla fine quello che conta è avere un contesto giusto per sviluppare talento e avere pazienza per veder ei risultati di quel processo.
Quanto vi ha cambiato l'Italia
Io devo fare quello ceh può aiutar e giocatori a farli sentir forti e fare risutlati, non fare quello che mi piace. Siamo in costante evoluzione e creare il come appropriato e gisuto per raggiungere il nostro obiettivo.
Rimesse laterali
Dobbiamo migliorare le rimesse perché oggi non sono state come volevamo.