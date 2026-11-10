Gattuso primo vincitore del Premio Corigliano: cerimonia a Coverciano per il tecnico della Lazio
Il riconoscimento istituito dall’Aiac sarà consegnato da Renzo Ulivieri il 16 novembre, durante la Panchina d’Oro 2026.
Rino Gattuso, attuale tecnico della Lazio, è il primo vincitore del Premio Ernesto Corigliano, istituito dall’Associazione Italiana Allenatori Calcio (Aiac). Secondo quanto riportato da LaC News24, La consegna è prevista il 16 novembre a Coverciano, in occasione della Panchina d’Oro 2026.
La consegna durante la Panchina d’Oro
Sarà il presidente dell’Aiac, Renzo Ulivieri, a consegnare il riconoscimento a Gattuso. Il tecnico biancoceleste riceverà così la prima assegnazione del premio dedicato a Ernesto Corigliano.
Il ruolo di Ernesto Corigliano nella nascita dell’Assoallenatori
Avvocato cosentino, Corigliano promosse la costituzione dell’Assoallenatori il 19 settembre 1966. Nel sessantesimo anniversario della fondazione, l’Aiac vuole ricordare «il contributo determinante» dato da Corigliano alla nascita di un’organizzazione unitaria degli allenatori, orientata alla tutela della loro professione.