Turati: “Alla prima difficoltà è come se fosse finita la partita. La Lazio...”

Al Mapei Stadium la Lazio domina un Sassuolo molto fragile con un netto 6-2. L’unica nota positiva per la squadra di casa sono i due rigori parati dal portiere Turati a Zaccagni e Frattesi. Proprio il portiere dei neroverdi è poi intervenuto ai microfoni di DAZN analizzando le difficolta avuta nel corso della partita.

Analisi della partita e difficoltà

Dopo una partita del genere, c'è poco da parlare. Siamo in difficoltà. Abbiamo affrontato una squadra più forte di noi. Cerco di essere lucido, non è facile. Sotto 3-1, in dieci, abbiamo fatto gol. Cerco di guardare i lati positivi, ma c'è da rimboccarsi le maniche, altrimenti si fa dura davvero. Sono nervoso. Vorrei rivedere la partita con calma e tireremo le somme. Siamo fragili. Alla prima difficoltà è come se fosse finita la partita.

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