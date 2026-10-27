Turati: “Alla prima difficoltà è come se fosse finita la partita. La Lazio...”
Il portiere dei neroverdi analizza la sonora sconfitta cercando di trovare soluzioni per il futuro
Al Mapei Stadium la Lazio domina un Sassuolo molto fragile con un netto 6-2. L’unica nota positiva per la squadra di casa sono i due rigori parati dal portiere Turati a Zaccagni e Frattesi. Proprio il portiere dei neroverdi è poi intervenuto ai microfoni di DAZN analizzando le difficolta avuta nel corso della partita.
Analisi della partita e difficoltà
Dopo una partita del genere, c'è poco da parlare. Siamo in difficoltà. Abbiamo affrontato una squadra più forte di noi. Cerco di essere lucido, non è facile. Sotto 3-1, in dieci, abbiamo fatto gol. Cerco di guardare i lati positivi, ma c'è da rimboccarsi le maniche, altrimenti si fa dura davvero. Sono nervoso. Vorrei rivedere la partita con calma e tireremo le somme. Siamo fragili. Alla prima difficoltà è come se fosse finita la partita.
Ricerca di soluzione per il futuro
Non capisco il perché. Perché siamo una squadra forte. C'è qualcosa che, evidentemente, non va. E dobbiamo capirla il prima possibile perché lunedì prossimo abbiamo un'altra partita e dobbiamo uscire da questa situazione.