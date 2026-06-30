Cataldi vuole chiudere la carriera alla Lazio: primi colloqui con il procuratore

Contratto in scadenza nel 2027

Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, Cataldi è uno dei nove calciatori che hanno il contratto in scadenza nel 2027. Ormai Romagnoli è un ex, Provedel quasi, e Gila, molto seguito da Napoli ed Atalanta, potrebbe partire presto. Si attendono ancora offerte per Lazzari, Cancellieri e Pellegrini. Durante il ritiro estivo a Formello, Gigot verrà valutato da Gattuso, che aveva lavorato con lui già a Marsiglia. Il centrocampista sta recuperando dall'operazione. La sua assenza nell'ultima partita della stagione è stata causa da problemi di pubalgia. Sta lavorando con l'obiettivo di recuperare il prima possibile.

Cataldi: 276 presenze in biancoceleste

La volontà di Danilo è chiara: continuare alla Lazio e chiudere qui la carriera. Fino ad oggi ha totalizzato 276 presenze con la Lazio, con cui ha vinto una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Giuseppe Riso, agente del calciatore, e la società si sono incontrati la settimana scorsa, ma non c'è fretta: la volontà di entrambe le parti è quella di trovare un accordo. Nelle prossime settimane si sistemerà la situazione. Cataldi, ormai alla soglia dei 32 anni, potrebbe firmare a vita con la Lazio. Il calciatore ha avuto la possibilità di confrontarsi già con il nuovo tecnico della Lazio, soprattutto a causa dei compiti che gli sono stati assegnati per arrivare al meglio il giorno del primo allenamento a Formello, il 13 luglio.