Lazio-Inter, le probabili formazioni: parziale turnover per Sarri, Maldini dal 1'

Quella di oggi sarà una prova generale in vista della finale di Coppa Italia, con Lazio e Inter che si ritroveranno una di fronte all'altra in campionato prima dell'atto conclusivo della competizione. In un clima che, però, sarà molto diverso rispetto a quello della finale.

Per la gara di Serie A sono previsti circa 16.000 tifosi spettatori, complice l'assenza del tifo organizzato biancoceleste, ancora impegnato nella contestazione contro la società, e dei gruppi organizzati interisti che hanno scelto di non entrare per solidarietà ai laziali. Scenario completamente opposto, invece, per la finale di Coppa Italia: l'Olimpico sarà infatti sold out, con una risposta straordinaria da parte del pubblico laziale, che ha promesso di essere presente per la finale al mister e alla squadra nella notte più importante della stagione.

A poche ore dal fischio d'inizio in programma questa sera alle ore 18:00 all'Olimpico di Roma, di seguito le probabili formazioni di Lazio e Inter redatte dal Corriere dello Sport.

La probabile formazione di Sarri

LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Gila, Pellegrini; Dele-Bashiru, Rovella, Basic; Isaksen, Maldini, Noslin. Allenatore: Maurizio Sarri.

Le probabili scelte dell'Inter

INTER (3-5-2): Josep Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Mkhitaryan, Sucic, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Bonny. Allenatore: Cristian Chivu.