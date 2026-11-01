Emergenza Napoli, un azzurro espulso con la Juventus: salta la sfida contro la Lazio

La sfida dell'Allianz Stadium contro la Juventus si è rivelata subito complicata per il Napoli, sceso in campo con una formazione dettata dall'emergenza. Tra i tanti infortuni e problemi fisici che hanno ridotto la rosa, il mister Massimiliano Allegri è stato costretto a ridisegnare il reparto arretrato lanciando dal primo minuto la coppia centrale formata da Marín e Marianucci.

Il doppio giallo per Marianucci

La partita del difensore azzurro si è purtroppo chiusa prima dello scadere dei 90 minuti a causa di un cartellino rosso. Già ammonito nel corso del primo tempo per un intervento falloso, infatti, Marianucci ha rimediato un secondo giallo al 75° minuto della ripresa a causa di uno step-on-foot. Un'espulsione inevitabile per il direttore di gara che ha lasciato il Napoli in inferiorità numerica proprio nel momento più delicato del match, subito dopo la rete dello svantaggio firmata da Alajbegović.

Tegola per la Lazio

Oltre al danno immediato sul campo di Torino, il rosso rimediato costa caro a Marianucci anche in vista del prossimo turno di campionato. Il difensore salterà infatti per squalifica la prossima sfida che attende gli azzurri contro la Lazio, in programma l'8 novembre alle ore 12:30. Un'assenza pesante che obbliga lo staff tecnico a correre nuovamente ai ripari, costringendo il tecnico a studiare nuove soluzioni d'emergenza.