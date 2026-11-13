Carla Camacho: "Ci aspettiamo una partita difficile. Penso che siamo pronte..."

Domani la Lazio Women affronterà la Fiorentina in occasione della settima giornata di Campionato. Carla Camacho è intervenuta ai microfoni di Lazio Style e ha rilasciato delle dichiarazioni nel pre partita.

Che partita ti aspetti?

Ci aspettiamo una partita difficile. Penso che siamo pronte. Abbiamo lavorato tantissimo, siamo convinte del percorso e andiamo a fare una bella partita. Penso che dobbiamo giocare tranquille perché abbiamo tanto talento, siamo una squadra con molte giocatrici giovani e nuove. Sono molto fiduciosa.

Come sta il gruppo?

Siamo tranquille e convinte, sappiamo che possiamo raggiungere la vittoria. Penso che il gol sia il risultato di tutto il lavoro, è una cosa che arriva dal lavoro di tutta la squadra. Personalmente sono tranquilla di sapere che arriverà.

Cosa ti sta impressionando del Campionato Italiano?