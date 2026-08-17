Lazio, il ko col Mantova costa caro: ecco quabti milioni ha perso il club
L’eliminazione dalla Coppa Italia priva la Lazio di un potenziale incasso da 4,6 milioni. E gli abbonamenti preoccupano.
L’avventura di Rino Gattuso sulla panchina della Lazio comincia nel peggiore dei modi. I biancocelesti salutano immediatamente la Coppa Italia, eliminati all’esordio dal Mantova, formazione di Serie B capace di imporsi per 2-0 allo Stadio Olimpico.
Una sconfitta pesante sul campo, ma che rischia di avere conseguenze importanti anche sotto il profilo economico. L’eliminazione impedisce infatti alla Lazio di provare a replicare il percorso della scorsa stagione, quando raggiunse la finale della competizione incassando circa 4,6 milioni di euro, secondo i dati forniti da Calcio e Finanza.
Una somma che quest’anno non entrerà nelle casse della società del presidente Claudio Lotito. Al danno sportivo e alla delusione dei tifosi si aggiunge quindi anche un potenziale mancato introito vicino ai 5 milioni di euro.
Lazio fuori dalla Coppa Italia: sfumano i 4,6 milioni della scorsa stagione
La differenza rispetto all’ultima annata è evidente. Nella precedente edizione della Coppa Italia, la Lazio era riuscita ad arrivare fino alla finale, ottenendo anche un importante ritorno economico.
Questa volta il cammino si è invece interrotto immediatamente. Il Mantova, squadra che milita in Serie B, ha espugnato l’Olimpico con un netto 2-0, mettendo fine alla competizione dei biancocelesti già alla prima partita.
Un risultato che rappresenta una figuraccia dal punto di vista sportivo e che pesa sul morale e sulla reputazione, ma che può avere conseguenze anche sui conti del club. I circa 4,6 milioni incassati nella passata stagione grazie al percorso fino alla finale non potranno infatti essere replicati.
Lazio, allarme abbonamenti: circa 3.000 tessere e crollo del 93%
Il quadro diventa ancora più delicato considerando l’andamento della campagna abbonamenti della Lazio, che sta procedendo a ritmi estremamente bassi.
Secondo l’ultimo dato disponibile, sarebbero state vendute solamente circa 3.000 tessere stagionali. Un numero che colloca la Lazio oltre il 30esimo posto tra tutte le squadre professionistiche, alle spalle persino di diverse società di Serie C.
Il confronto con la passata stagione è ancora più significativo: si parla di un crollo del 93% degli abbonamenti. Un dato che significa che quasi nessun tifoso avrebbe deciso di rinnovare la propria tessera.
L’eliminazione contro il Mantova, dunque, arriva in un momento già complicato. La prima partita ufficiale della Lazio di Gattuso si chiude con un 2-0 all’Olimpico che costa l’uscita dalla Coppa Italia e cancella la possibilità di inseguire anche gli importanti introiti economici ottenuti nella scorsa stagione.
Fonte: lb/AGIMEG